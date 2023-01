14 kilometrów dawnej „ósemki” już na utrzymaniu powiatu wieluńskiego

- Od grudnia zarządzamy tą arterią, łącznie to 14 kilometrów, których utrzymanie będzie teraz obciążać budżet powiatu. Nie szacowaliśmy, jakie to mogą być koszty. Wyjdzie w praniu – mówi starosta wieluński Marek Kieler.

Z drogowej mapy powiatu wieluńskiego zniknęła droga wojewódzka nr 488. Trasa, która jeszcze kilka lat temu stanowiła odcinek krajowej ósemki, przeszła na utrzymanie powiatu. Stało się to na mocy uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego.

To właśnie wskutek oddania w 2017 r. do użytku obwodnicy, która przejął tranzyt na osi wschód-zachód, dawna „ósemka” zmieniła kategorię z krajowej na wojewódzką. Dokonało się to na mocy przepisów o drogach publicznych. Na podstawie tej samej ustawy władze regionalne przerzuciły trasę na barki powiatu.