Wieluń. Nowy radny powiatowy Damian Pęcherz złożył ślubowanie. Został też wiceprzewodniczącym rady FOTO, VIDEO

Damian Pęcherz objął mandat radnego decyzją komisarza wyborczego po zmarłym wiceprzewodniczącym rady Grzegorzu Jankowskim, który odszedł 4 grudnia ubiegłego roku w wieku 50 lat. Jankowski także był policjantem wieluńskiej komendy i to właśnie on zainteresował Damiana Pęcherza samorządem i namówił go do startu w wyborach do rady powiatu.