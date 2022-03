Wieluń. Niebezpieczny wjazd na przejazd kolejowy słono kosztował kierowcę bmw

Policjanci z wieluńskiej drogówki w piątek 18 marca chwilę po godz. 21 zwrócili uwagę na niebezpieczny manewr, jaki na przejdzie kolejowym na ul. Sieradzkiej wykonał kierowca bmw.

Mężczyzna wjechał na tory kolejowe mimo, że na sygnalizatorze migało czerwone światło i zapory nie były jeszcze całkiem podniesione - relacjonuje st. asp. Katarzyna Grela, ręcznik prasowy KPP w Wieluniu.

Mundurowi zatrzymali do kontroli kierowcę, 28-latka z gminy Lututów i ukarali go mandatem w wysokości 2 tys. zł. Policja apeluje zarówno do pieszych jak i kierowców o zachowanie rozwagi przy przekraczaniu przejazdów kolejowych.

Przypominamy, że w chwili gdy na sygnalizatorze jest zapalone lub miga pulsacyjne światło czerwone, obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na przejazd kolejowy. Nawet w sytuacji, gdy rogatki nie zostały jeszcze opuszczone, lub ich podnoszenie nie zostało zakończone. Kierujący, którzy ignorują te przepisy popełniają poważne wykroczenie i ryzykują życiem - przypomina Katarzyna Grela.