Wielton bez tajemnic. Tak produkuje się naczepy w wieluńskich zakładach WIDEO, FOTO

W zakładach zlokalizowanych w rejonie ulicy Fabrycznej pracuje ok. 2 tys. osób. To więcej niż połowa wszystkich pracowników całej Grupie Wielton, która w kilku krajach zatrudnia ponad 3,6 tys. osób. Oprócz wieluńskich zakładów Grupa Wielton posiada centra produkcyjne w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, a także montownie we Włoszech i w Rosji.