Ulica 18 Stycznia w Wieluniu. Letnie wspomnienie sprzed 10 lat

18 Stycznia w Wieluniu blisko 10 lat temu

Zobacz, jak wyglądało lato 2012 na jednej z głównych ulic Wielunia. Sprawdź, kto i w jakich okolicznościach został uwieczniony na zdjęciach Google.Być może jesteś tam ty lub twoi znajomi. Takie fotografie to wspaniałe wspomnienia.

Wirtualny spacer dzięki Google Street View

Google Street View to popularna usługa, która przy użyciu milionów panoramicznych zdjęć przenosi świat realny do wirtualnego. Dzięki niej w dowolnej chwili możesz zajrzeć w dowolny zakamarek wybranej miejscowości. My również postanowiliśmy skorzystać z tej możliwości i przespacerować się , tym razem jedną z głównych ulic Wielunia.