Tych słów używano kiedyś w regionie wieluńskim i okolicach. Nadal funkcjonują w waszych domach? Natalia Ptak

Wózyk, druszlak, kiosek, sewlyc, oblyc i wiele, wiele innych słów, których wielu z nas już kompletnie nie pamięta. To właśnie te słowa były typowe dla regionu wieluńskiego i okolic. Dalsi sąsiedzi mogli się tylko zastanawiać, co one znaczą. Sprawdźcie, jakich słów używały nasze prababcie czy babcie. A może w waszych rodzinach nadal one funkcjonują?