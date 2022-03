Wypadek w Dębinie. 42-latek wjechał do rowu, miał ponad 2 promile alkoholu

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 27 marca. Policjanci z komisariatu w Białej skierowani zostali do miejscowości Dębina, gdzie według zgłoszenia kierowca audi miał wjechać do rowu.

Na miejscu mundurowi zastali uszkodzony pojazd, kierowcy jednak nie było. Policjanci zaczęli sprawdzać przyległy teren. Niedaleko miejsca zdarzenia zauważyli mężczyznę, który miał rany na głowie. W trakcie rozmowy 42-latek oświadczył, że to on wcześniej kierował audi- informuje Katarzyna Grela, rzecznik KPP w Wieluniu.

Podczas badania stanu trzeźwości mężczyzny okazało się, że miał on ponad 2,3 promila alkoholu w organizmie. 42-latek z uwagi na obrażenia głowy przewieziony został do szpitala. Obecnie śledczy z komisariatu w Białej wyjaśniają wszelkie okoliczności i przyczyny tego zdarzenia.