Stare Sady w Wieluniu i okolice wczoraj i dziś. Zobacz, jak pozmieniały się zakątki tego osiedla

Osiedle Stare Sady wczoraj i dziś

Jak się okazuje, na osiedlu Stare Sady i w jego najbliższych okolicach w ostatnich latach zaszło sporo zmian. Pobudowano bloki, drogi, pojawiło się sporo miejsc parkingowych, stanął też żłobek. Mieszkańcy mają do dyspozycji teren rekreacyjny z siłownią napowietrzną, ławeczkami i wieloma innymi atrakcjami. Powstały również nowe sklepy jak choćby Delikatesy Centrum. Zniknęły natomiast kioski czy inne budynki. Najlepiej dostrzega się to przeglądając stare zdjęcia. Zachęcamy więc do obejrzenia galerii zdjęć ze spaceru po osiedlu Stare Sady w Wieluniu. Zobaczcie, jakie zmiany zaszły w zakątkach osiedla. Poznajecie te miejsca? Które ze zmian Wam się podobają, a które Waszym zdaniem negatywnie wpływają na osiedlowe życie?