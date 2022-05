Spotkanie z twórczością Niny Pawlaczyk w wieluńskiej bibliotece. Ukazał się nowy tomik poetki "Szramy dni, stuki serca" ZDJĘCIA

Spotkanie z autorką zorganizowane 27 maja prowadziła dyrektor książnicy Iwona Podeszwa. Wiersze razem z Niną Pawlaczyk czytały zaprzyjaźnione z nią osoby. Umieszczone w tytule nowego wydawnictwa „szramy”, jak tłumaczy poetka, to ślady po ranach, jakie zostawiają w nas trudne codzienne doświadczenia.

- Żyjemy w czasach, które niosą nowe zagrożenia, co widzimy za naszą wschodnią granicą. Wszyscy wiemy też, jaka pustka robi się czasem wokół, kiedy ubywa naszych rówieśników, a nawet dużo młodszych ludzi. Jednak nie chcę się aż tak bardzo skupiać na tej stronie życia. Wszyscy wolą uśmiech i starałam się, żeby ten uśmiech w nowym tomiku również był. Starałam się po prostu być sobą i przyjmijcie to, co moje serce dyktowało – mówiła Nina Pawlaczyk.