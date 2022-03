Koncert dla tysiąca dzieci z Ukrainy. Na wieruszowskim rynku czekało mnóstwo atrakcji

19 marca na wieruszowskim rynku zorganizowany został "Koncert dla tysiąca dzieci". To wyjątkowe wydarzenie, którego celem było między innymi zebranie dodatkowych środków na rzecz powstających tymczasowych domów dziecka dla ukraińskich sierot. Przypomnijmy, że jeden z takich obiektów jest przygotowywany przez wolontariuszy w powiecie wieruszowskim. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców Wyszanowa, Lubczyny, Wieruszowa i ich znajomych przystąpiono do remontów i adaptacji pomieszczeń po byłej restauracji Piotra Karbowskiego w Wyszanowie.Dzięki wspólnej pracy oraz zaangażowaniu lokalnych władz bezpieczne schronienie ma tu znaleźć 40 dzieci i 10 opiekunów.

Podczas sobotniego koncertu dla licznie zebranej publiczności wystąpili: Emilia Sanecka z „Daj to głośniej”, The White Tigers, Swish, Bakcyl, Didżejsi z Wielunia,Grupa Elementis i wokaliści ze Studia Piosenki oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3. Dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu wielu osób udało się przygotować liczne atrakcje dla dzieci, pyszne jedzenie i punkty informacyjne .

Podczas wydarzenia dostępne były również stoiska informacyjne dla uchodźców z Ukrainy. Można było się dowiedzieć między innymi jak zapisać dziecko do szkoły, jak złożyć wniosek o numer pesel czy też gzie szukać pomocy w powiecie wieruszowskim. Warto dodać, że wszyscy wykonawcy wystąpili charytatywnie. Podczas wydarzenia można było wesprzeć dzieci datkami do puszek udostępnionych przez Fundację Happy Kids. To właśnie łódzka fundacja ewakuuje ukraińskie sieroty z terenów dotkniętych i zagrożonych wojną i lokuje je na terenie całej Polski, w tym również w powiecie wieruszowskim. W ramach zbiórki pieniężnej przeprowadzonej na rzecz Fundacji Happy Kids udało się łącznie zebrać 13 213 zł i 150 hrywien. 4469 zł pochodzi z kiermaszu ciast zorganizowanego przez Szkołę Podstawową w Wyszanowie, a 8744 zł i 150 hrywien z koncertu zorganizowanego na wieruszowskim rynku. Za uzyskaną kwotę zostaną zakupione przybory szkolne dla uchodźców.