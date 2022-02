Rekrutacja do szkół podstawowych Gminy Wieluń na rok szkolny 2022/23. Zasady naboru i prezentacje placówek ZDJĘCIA

Gmina Wieluń prowadzi dziewięć szkół podstawowych, w tym trzy na terenie miasta. Do każdej placówki są przypisane ulice, osiedla lub całe miejscowości, które tworzą obwody. Dziecko zapisane do szkoły w swoim obwodzie zamieszkania ma zagwarantowane w niej miejsce. Wystarczy dokonać stosownego zgłoszenia. Co w sytuacji, jeśli rodzic chce zapisać swoją pociechę do placówki w innym obwodzie? Wtedy musi złożyć wniosek, a kandydat zostanie przyjęty, jeżeli spełnia ustalone kryteria, a wybrana szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Rekrutacja do klas pierwszych podzielona jest na dwa etapy. Od 3 do 14 lutego dokonują zgłoszeń rodzice dzieci obwodowych. W tym samym okresie należy również składać podania o wydanie skierowania dziecka do oddziału integracyjnego wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Od 17 lutego do 8 marca rodzice mogą składać wnioski do szkół poza obwodem zamieszkania. Wyniki naboru zostaną ogłoszone 14 marca.