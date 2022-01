Przyjechały do Wielunia popełnić samobójstwo. Dwie nastolatki odnalezione przez policję na ulicy Fabrycznej

Przyjechały do Wielunia popełnić samobójstwo

O krok od tragedii. Dwie nastolatki przyjechały pociągiem do Wielunia by tu odebrać sobie życie. Sytuacja miała miejsce we wtorek 11 stycznia. Po godzinie 20 dyżurny wieluńskiej komendy otrzymał zgłoszenie, o dwóch zaginionych nastoletnich mieszkankach Tarnowskich Gór. Z przekazanych informacji wynikało, że 15 i 16- latka chciały odebrać sobie życie i mogą aktualnie przebywać na terenie Wielunia.