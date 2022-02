Kameralne pożegnanie Komendanta KPP w Wieluniu

Komendant policji po 30 latach w mundurze odchodzi na emeryturę

Inspektor Grzegorz Libura służbę w Policji rozpoczął 1 września 1992 roku jako funkcjonariusz Kompani Patrolowo - Interwencyjnej Stare Miasto we Wrocławiu. Następnie od 1996 roku do 2006 roku nieprzerwanie był związany z Komisariatem Policji Wrocław Stare – Miasto. Początkowo pracował w wydziale kryminalnym , kolejno w 1999 roku objął stanowisko dyżurnego, a następnie specjalisty w zespole dyżurnych wydziału prewencji. Z kolei w 2001 roku został powołany na stanowisko zastępcy naczelnika sekcji wydziału prewencji, a od 2004 roku nadzorował pracę tego pionu jako naczelnik. Funkcję tę pełnił do 2006 roku, kiedy to został awansowany na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Długołęce. Następnie w 2007 roku objął stanowisko Komendanta Komisariatu Policji Wrocław Ołbin, gdzie funkcję sprawował przez następne 10 lat. 16 kwietnia 2018 roku powierzono mu obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu, a od 16 lipca 2018 roku został powołany na stanowisko komendanta tutejszej jednostki. Blisko 4 lata kierował wieluńską komendą. Insp. Grzegorz Libura odznaczony został Brązową Odznaką Zasłużony Policjant oraz Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.