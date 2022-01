Potrącenie na ulicy Sieradzkiej w Wieluniu. 42-letni mężczyzna w szpitalu

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów 59-letni mieszkaniec powiatu wrocławskiego kierujący hyundaiem potrącił przechodzącego przez oznakowane przejście dla pieszych 42-latka. Pieszy z obrażeniami ciała przewieziony został do szpitala. Przeprowadzone alkomatem badanie wykazało, że zarówno kierowca, jak i pieszy byli trzeźwi. Obecnie szczegółowe okoliczności i przyczyny tego zdarzenia wyjaśniają wieluńscy śledczy.

Ponownie zwracamy się z apelem do wszystkich użytkowników dróg o zachowanie szczególnej ostrożności. Pamiętajmy, że piesi stanowią najbardziej zagrożoną wypadkami grupę tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego. Przypominamy, iż kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu oraz wchodzącemu na nie. Pieszy zaś powinien pamiętać, że korzystanie z wyznaczonego przejścia nie zwalnia go z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności. W dalszym ciągu zabrania się także pieszemu wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych- apeluje Katarzyna Grela,rzecznik KPP w Wieluniu.