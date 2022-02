Planowane wyłączenia w Wieluniu i okolicach. Tu zabraknie prądu LUTY 2022

Już jutro bez prądu będą musieli radzić sobie mieszkańcy Złoczewa. Od rana do godziny 14.30 planowane jest bowiem wyłączenie energii aż na 10 ulicach. W kolejnych dniach na przerwy w dostawie energii musza przygotować się między innymi Kraszkowice, Konopnica, Lututów, Jajczaki, Raczyn, Piaski i wiele innych miejscowości. Póki co nie ma zaplanowanych wyłączeń w samym Wieluniu, co zważywszy na dość często występujące w ostatnim czasie przerwy w dostawie energii w mieście, jest bardzo dobrą wiadomością. Zobaczcie w naszej galerii, gdzie należy się spodziewać wyłączeń.