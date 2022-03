Objazd drogi wojewódzkiej 486. Trwają roboty w Działoszynie. Przebudowa odcinka Ruda-Krzeczów powinna ruszyć jeszcze wiosną

Objazd DW486. Trwają roboty w Działoszynie

Od 30 marca obowiązuje objazd drogi wojewódzkiej 486 relacji Wieluń-Działoszyn dla ruchu tranzytowego. Nie jest to jednak spowodowane wyczekiwaną przebudową zniszczonej trasy na odcinku Ruda-Krzeczów. Ta inwestycja ma rozpocząć się za ok. dwa miesiące. Objazd drogami krajowymi 42 i 43 wyznaczono w związku z zamknięciem DW486 w samym Działoszynie. Zakaz ruchu na przebudowywanym odcinku nie dotyczy docelowych dojazdów do posesji i komunikacji zbiorowej.

Przetarg na przebudowę ul. Wieluńskiej w Działoszynie rozstrzygnięto w sierpniu 2021 r. Roboty są prowadzone na odcinku od skrzyżowania z Szewską do granicy miasta, a ich wartość przekracza 5 mln zł. Przebudowane zostaną skrzyżowania, powstaną nowe zjazdy, oświetlenie, odwodnienie drogi. Wykonawca zajmie się też przebudową sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej. - Termin zakończenia inwestycji w Działoszynie planowany jest we wrześniu 2022 roku – mówi Marcin Nowicki, rzecznik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.