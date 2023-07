Nowe konkursy grantowe ratusza dla organizacji społecznych. To efekt oddolnej presji

Po wielu latach stosowania utartych schematów doszło do przełamania w dziedzinie współpracy Urzędu Miejskiego w Wieluniu z organizacjami pozarządowymi. Jeszcze do 6 lipca mogą one składać wnioski o granty na swoje autorskie inicjatywy. W tym roku do rozdysponowania są wprawdzie niewielkie środki, ale społecznicy mają nadzieję, że w kolejnych latach formuła będzie poszerzana.

Oto zakresy tematyczne konkursów i kwoty przeznaczone na realizację zadań publicznych:

Edukacja i opieka nad zwierzętami – 10 tys. zł

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 15 tys. zł

Turystyka i krajoznawstwo – 12 tys. zł

Ochrona i promocja zdrowia – 10 tys. zł

Szczegółowe informacje o konkursach znajdziecie TUTAJ.

O tchnięcie nowego życia w program współpracy Gminy Wieluń z organizacjami pozarządowymi wnioskował do władz Marek Patyk, prezes Fundacji Młodzi Propagują Sztukę, członek Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznej w Wieluniu. Działania w tej sprawie podejmował konsekwentnie od kilku lat. Argumentacja stosowana w odpowiedziach na kolejne pisma była dalece niesatysfakcjonująca z punktu widzenia społeczników, którzy mają pomysły i chcą działać dla lokalnej społeczności.