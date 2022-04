Nietypowe pasy pojawiły się na ulicach Wielunia ZDJĘCIA

Wykonane w poprzek jezdni pasy z grubej farby powodują, że kierowca samochodu odczuwa drgania. Jest dla niego dodatkowym ostrzeżeniem o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych. To jedno z nowatorskich rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo pieszych, które przewidziano w projektach realizowanych na terenie Wielunia. Kluczowe jest inteligentne pulsujące oświetlenie, które załącza się tylko wtedy, gdy przechodzień zbliża się do pasów, które dla dodatkowego zwiększenia widoczności mają barwę biało-czerwoną. Zobaczcie w galerii zdjęć, jak wygląda to na ul. POW.