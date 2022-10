Na Starych Sadach rusza kolejna inwestycja deweloperska. Budowa mieszkań czynszowych odłożona na bliżej nieokreśloną przyszłość

U zbiegu ulic Sadowej i Owocowej w Wieluniu rusza kolejny etap inwestycji deweloperskiej. Tym razem wybudowany zostanie blok z 50 mieszkaniami na sprzedaż. Na teren wjechały właśnie koparki. Po sąsiedzku znajdują się bloki Wieluńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, zbudowane 20 lat temu. Mówi się o potrzebie wybudzenia TBS z inwestycyjnego letargu, jednak budowa obiecywanych mieszkań czynszowych została odłożona na bliżej nieokreśloną przyszłość.

Mieszkania idealne dla osób, które nie mają zdolności kredytowej, z opcją dojścia do własności – takimi wizjami od kilku lat są karmieni mieszkańcy Wielunia. Burmistrz Paweł Okrasa początkowo był wielkim entuzjastą rządowego programu Mieszkanie plus. Na ostatniej prostej do rozpoczęcia budowy 200 mieszkań zdecydował jednak o porzuceniu projektu, uznając go za niekorzystny dla gminy i mieszkańców.