Lututowski Bieg Wolności 1863. Sportowa rywalizacja z historią w tle ZDJĘCIA

Zmagania biegowe poprzedziła msza święta, występy dzieci z placówek oświatowych z Lututowa i sąsiedniej gminy Galewice i okolicznościowe przemówienia. Burmistrz Lututowa Marek Pikuła przypomniał, że kultywowanie pamięci o tragicznych wydarzeniach z 1863 r. sięga dwóch dekad wstecz.

- Od 20 lat mieszkańcy co roku organizują tutaj mszę świętą, występy naszych uczniów. W zeszłym roku na skutek inicjatywy prezesa lututowskiego banku Tomasza Klimeckiego padła propozycja, aby rozszerzyć to wydarzenie o bieg powstańczy. Pierwsze edycja zgromadziła blisko 200 uczestników, co przerosło nasze oczekiwania. Nie było innego wyjścia, jak tylko zorganizować taki bieg również w tym roku – mówił burmistrz Pikuła.