Koszyczki na święconkę i inne ozdoby. Zobaczcie wielkanocne dzieła Sylwii Knetki z Bieńca

Już w najbliższą sobotę w kościele katolickim odbędzie się święcenie pokarmów. Po dwóch latach obostrzeń związanych z pandemią, wracamy do tradycyjnego i zapewne licznego święcenia koszyczków. W tym czasie każdy z nas stara się, aby jego koszyczek był nie tylko pełen zarówno potraw, które w tym dniu święcimy, ale co ważne, jak najładniej się prezentował. Jak ubrać koszyczek, by wyglądał niebanalnie?Nie masz pomysłu na ozdobienie święconki? Zainspiruj się dziełami Sylwii Knetki z Bieńca.