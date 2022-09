Małżeństwo znane z programów TVN nadało nowe życie zabytkowemu dworkowi w Kraszkowicach ZDJĘCIA Daniel Sibiak

- Kiedy przyjechałam tu pierwszy raz od razu zakochałam się w tym miejscu – mówi z błyskiem w oku Martyna Walczak, która ze swoim mężem Mateuszem poznała się w programie Dzień Dobry TVN. Mateusz, który jest dziennikarzem TVN 24 pojawił się tam jako ekspert od inflacji, a Martyna, która jest florystką i właścicielką firmy eventowej, a także ekspertką mody ślubnej w magazynie „Przewodnik Młodej Pary” była w programie, by opowiedzieć o najnowszych trendach w branży ślubnej. Przed wejściem do studia zaczęli rozmawiać. Okazało się, że oboje mają wieluńskie korzenie. Ich dziadkowie mieszkali w tych samych miejscowościach i znali się bardzo dobrze. A że tematów do rozmów było coraz więcej, wkrótce zaczęli się spotykać i połączyła ich wielka miłość. W sobotę 3 września stanęli na ślubnym kobiercu. Sakramentalne „tak” powiedzieli sobie w parafii pod wezwaniem świętego Stanisława w Wieluniu, a przyjęcie weselne zorganizowali u siebie, czyli w Lipowym Dworze w Kraszkowicach, który dzięki nim zyskał nowy blask. W przepięknej scenerii na terenie zabytkowego dworku i alei lipowej, stworzyli wymarzone dla siebie miejsce, którym zamierzają się dzielić także z innymi. To nowoczesny kompleks, w którym będą organizowane zarówno eventy, jak i okolicznościowe imprezy.