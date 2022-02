Kolejny pijany kierowca na drogach powiatu wieluńskiego. 30-latka zatrzymali świadkowie

Do obywatelskiego ujęcia pijanego kierowcy doszło w poniedziałek 14 lutego w Krzyworzece. Świadkowie, którzy zatrzymali nieodpowiedzialnego kierowcę relacjonują, że miał on poważny problem z utrzymaniem toru jazdy.

Świadkowie podejrzewając, że może być pod wpływem alkoholu podjęli decyzję, że pojadą za nim i w dogodnej do tego chwili spróbują go skłonić do zatrzymania się. Kierujący mercedesem widząc ich zainteresowanie nie chciał się zatrzymać. Wręcz przeciwnie przyspieszył i w pewnym momencie na łuku drogi uderzył w krawężnik, w wyniku czego uszkodził w aucie opony. Ta sytuacja zmusiła go do zatrzymania pojazdu. Świadkowie w momencie gdy podeszli do kierowcy wyczuli od niego woń alkoholu. Natychmiast wyciągnęli kluczyki ze stacyjki, aby uniemożliwić dalszą jazdę i wezwali policję - informuje st. asp. Katarzyna Grela z wieluńskiej komendy.