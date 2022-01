Jest wyrok w sprawie porwania 12-letniego chłopca z Wielunia. Sprawcy groziło do 15 lat pozbawienia wolności, usłyszał 4

W tym celu wytypował idącego ulicą chłopca, wciągnął go do samochodu, a następnie zażądał od rodziców pieniędzy. Zanim podjął okup, uwolnił dziecko i tu do akcji wkroczyli policjanci, którzy natychmiast rozpoczęli działania blokadowo-kontrolne na ulicach okolicznych powiatów. W akcję włączono także śmigłowce policyjne, których załogi przeszukiwały teren z powietrza-informowało wówczas Centralne Biuro Śledcze Policji.