Hejt to nie sztuka. Konferencja z udziałem Joanny Osydy w II LO w Wieluniu ZDJĘCIA

W poniedziałek 6 czerwca w II Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Wieluniu odbyła się konferencja pod hasłem #Hejttoniesztuka. Konferencję wieluńskie liceum zorganizowało wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Wieluniu oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

W wydarzeniu udział wzięła aktorka i absolwentka II LO Joanna Osyda, która odebrała z rąk dyrektor Renaty Tatary statuetkę ambasadora liceum, po czym uczniowie liceum zaprezentowali scenkę dotycząca hejtu.

Joanna Osyda opowiedziała o własnych doświadczeniach związanych z hejtem w internecie oraz o tym, jak radzi sobie z tym problemem.

Niestety, w przypadku jakiejkolwiek pracy publicznej jest to bardzo łatwe, by kogoś dotknąć i jest na to jakieś społeczne przyzwolenie - mówiła Joanna Osyda - staram się znaleźć przestrzeń w sobie, żeby się tym nie przejmować, ale nie powiem, że nie darzyło się, że nie miałam ochoty wyjść do kina, czy spotkać się z ludźmi, bo jestem narażona na jakąś ocenę. Nie powiem też, że nie dotyka to moich bliskich, rodziców, kiedy czytają o mnie jakieś rzeczy.