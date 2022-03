Edukacyjny autobus - nowy sposób promowania się wieluńskich szkół średnich. Gdzie i kiedy dojedzie? OTO HARMONOGRAM

Za miesiąc rozpocznie się rekrutacja do liceów, techników i szkół branżowych. Wieluńskie szkoły ponadpodstawowe intensyfikują już działania promocyjne, które mają ułatwić ósmoklasistom wybór dalszej drogi edukacyjnej. 14 marca swoje tournée po powiecie wieluńskim rozpoczął specjalny autobus, w którym absolwenci podstawówek mogą poznać ofertę szkół średnich w bezpośredniej rozmowie z ich nauczycielami i uczniami. Pierwszym przystankiem stała się Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Ostrówku. Tu autobus pojawił się 14 marca. Dzień później dojechał do Szkoły Podstawowej w Osjakowie, a dzisiaj do Zespołu Szkół w Mokrsku. Na tym jednak nie koniec. Mobilny punkt informacyjny EduEWI odwiedzi w najbliższych kilkunastu dniach wszystkie gminy w powiecie.

- Takie były oczekiwania środowisk szkolnych i myślę, że taka formuła się sprawdzi – mówi Małgorzata Zygmunt z wieluńskiego starostwa. Zarazem zrezygnowano z organizacji targów edukacyjnych w hali sportowej.