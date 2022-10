Dzień Edukacji Narodowej 2022 w II LO im. Janusza Korczaka w Wieluniu ZDJĘCIA

Dzień Edukacji Narodowej w II Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Wieluniu obchodzono w czwartek 13 października. Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego, po czym dyrektor szkoły Renata Tatara podziękowała wszystkim nauczycielom placówki oraz jej pracownikom.

Kochani, to wy kształtujecie naszą szkołę, nadajecie jej kierunek. Chce zacytować słowa amerykańskiego koszykarza Briana Conklina, który powiedział: "nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania". Dziękuję za wasze zaangażowanie, pracę, życzliwość, serdeczność, za uśmiech każdego dnia i za wszystko dobre, czym obdarzacie swoich uczniów. Również za to, że jesteście twórczy i kreatywni, pełni pomysłów i ciekawych inicjatyw, a to potwierdza to, co dzieje się w szkole i na zewnątrz - mówiła Renata Tatara.