Zupa szczawiowa ze świeżego szczawiu. Zajrzyj do ogrodu i przygotuj pyszny obiad

Szczaw. Prosty sposób na pyszną zupę

Rośnie w naszych ogrodach, a jednak coraz rzadziej po niego sięgamy. Szczaw, roślina o kwaskowatym smaku, to idealny składnik pysznej zupy. To właśnie teraz jest idealny czas, by skorzystać z tej rośliny. Jesteście w stanie rozpoznać tę roślinę w swoim ogrodzie? Jeśli tak, to uzbierajcie trochę liści szczawiu i zobaczcie, jak łatwo ugotować z niego pyszną zupę szczawiową.