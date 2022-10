Znicze i wiązanki w ofercie wieluńskich kwiaciarni "Bratek" i "Daria" ZDJĘCIA Marcin Stadnicki

Do Dnia Wszystkich Świętych jeszcze nieco ponad pół miesiąca, ale w ofercie wieluńskich kwiaciarni nie brakuje zniczy i wiązanek. Ceny tych pierwszych wahają się od 3 do nieco ponad 100 zł. Ładną wiązankę możemy dostać już z kolei za około 30 zł, a ich ceny dochodzą nawet do 200 zł. W naszej galerii znajdziecie zdjęcia zniczy i wiązanek oferowanych przez dwie wieluńskie kwiaciarnie znajdujące się przy cmentarzu: kwiaciarnię "Bratek" i kwiaciarnię "Daria". Zobaczcie co mają w swojej ofercie.