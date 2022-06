Zakończenie roku w Żłobku Miejskim w Wieluniu ZDJĘCIA

Uroczystość zakończenia roku w wieluńskim żłobku rozpoczęła się w piątek 3 czerwca o godz. 14. W salach przedstawiono dla dzieci i ich rodziców prezentacje podsumowujące ostatni rok w placówce. Później poszczególne grupy dzieci odwiedziła dyrektor żłobka Bożena Żurek i wiceburmistrz Wielunia Joanna Skotnicka - Fiuk, które wraz z przedstawicielami rady rodziców wręczały dyplomy "Super Żłobkowicza" oraz upominki.

Bardzo chciałam państwu podziękować za te kilka miesięcy współpracy, gdzie miałam przyjemność być dyrektorem - mówiła do rodziców maluchów Bożena Żurek - miałam być tutaj na chwilę, zostanę dłużej, a to dlatego, że urzekli mnie pracownicy, które tutaj pracują i malutkie dzieci. Nawet nie zdawałam sobie sprawy, że one mogą być aż tak sympatyczne i tak otwarte.