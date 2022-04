Zabytki w Wieluniu. Kościoły, mury obronne, stare domy, obiekty techniki ZDJĘCIA

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, zabytkiem jest nieruchomość lub rzecz ruchoma, będąca dziełem człowieka lub związana z jego działalnością i stanowiąca świadectwo minionych czasów (epoki) bądź konkretnego zdarzenia. Warunkiem uznania za zabytek jest posiadanie choć jednej z trzech wartości: historycznej, artystycznej lub naukowej, dzięki której zachowanie tego obiektu dla przyszłych pokoleń leży w interesie społecznym. Mogą to być m.in. budynki albo innego rodzaju budowle i konstrukcje trwale powiązane z gruntem, ale też parki, układy urbanistyczne, zespoły budowlane, krajobrazy kulturowe, cmentarze, stanowisko archeologiczne.

Zabytki w Wieluniu

Najcenniejsze budowle znajdujące się w Wieluniu już od dziesięcioleci są wpisane do Rejestru Zabytków, co zapewnia im szczególną ochronę. Dokumentem niższej rangi jest Gminna Ewidencja Zabytków. Ta obowiązująca w gminie Wieluń została ustanowiona zarządzeniem burmistrza w grudniu 2018 r. Ujęto w niej blisko 100 budynków mieszkalnych, a także obiekty techniki, cmentarze i inne budowle przedstawiające wartość historyczną. Niektóre z nich zostały również wpisane do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków.