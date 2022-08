Zabrał znajomemu bmw i w Łyskorni uderzył w słup. 30-latek w rękach policji

Do zdarzenia doszło 7 sierpnia około godziny 23. Wówczas to dyżurny wieluńskiej komendy otrzymał informację o zdarzeniu drogowym z udziałem bmw, do którego doszło w miejscowości Łyskornia. Policjanci, po ustaleniu właściciela uszkodzonego bmw, pojechali do jego domu.

67-latek był zdziwiony widokiem mundurowych, a jeszcze bardziej brakiem swojego samochodu na podwórku. Jak się okazało, z mieszkania zniknęły również kluczyki od pojazdu. Pokrzywdzony analizując przebieg dnia szybko wskazał osobę, która mogła odjechać jego autem. Z relacji 67-latka wynikało, iż od godzin porannych gościł w tym dniu w swoim domu 30-letniego mężczyznę, z którym spożywał alkohol- relacjonuje Monika Klonowska z KPP w Wieluniu.

Wieczorem 30-latek opuścił dom znajomego.Nie pytając ani nie otrzymując zgody właściciela odjechał jego bmw. Jadąc przez Łyskornię najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożny słup. Mężczyzna pozostawił pojazd i pieszo oddalił się z miejsca zdarzenia.