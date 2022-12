Wystawa Marzeny Hettich-Uryszek 18 grudnia w Wieluniu. Oto zdjęcia z wydanego w 2021 roku kalendarza

Premiera wystawy „Z niestarego albumu" miała miejsce 31 lipca 2020 roku w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieluniu. Ceniona artystka, której wcześniejsze projekty spotkały się z wielkim uznaniem mieszkańców Wielunia tym razem odniosła się do tradycji Ziemi Wieluńskiej, pokazując stroje ludowe z 10 gmin powiatu wieluńskiego i wieruszowskiego noszone przez współczesne kobiety. Wydała też kalendarz na 2022 rok ze zdjęciami kobiet, które były bohaterkami wystawy.

- Chcieliśmy pokazać, że za sprawą pasjonatów ludowości tradycja naszego regionu pozostała tradycją wciąż żywą, inspirując nas w poszukiwaniu własnej tożsamości. To właśnie upamiętnieniu ich dorobku służyć ma między innymi przygotowywany przez nas projekt, którego częścią jest niniejsza wystawa. Obok tego wymiaru etycznego celem naszego projektu jest ukazanie wartości, jaką niesie kultywowanie ludowej tradycji. Owa wartość ma wymiar nie tylko estetyczny, związany z niewątpliwym pięknem wieluńskich strojów, lecz także poznawczy, polegający na ponownym odkryciu tradycji łączącej mieszkańców naszego regionu. Innymi słowy uważamy, że dzięki poznaniu przeszłości naszej wspólnoty mamy szansę lepiej zrozumieć to, kim jesteśmy. Nie w opozycji do nowoczesności, lecz jako jej dopełnienie - mówiła Marzena Hettich-Uryszek, autorka wystawy „ Z niestarego albumu"