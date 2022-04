Obrazy wielunianki Marzeny Hettich-Uryszek zostaną zaprezentowane na Biennale w Wenecji ZDJĘCIA

- Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę wziąć w tym wydarzeniu udział i że moja praca, którą tworzę od roku może być tam pokazana. To dla mnie wielkie przeżycie, tym bardziej, że na Biennale do tej pory bywałam w charakterze widza i zawsze wyjeżdżałam stamtąd zachwycona, tym co zobaczyłam. Teraz w galerii Tarante widzowie z całego świata będą mogli zobaczyć także moją pracę – mówi Marzena Hettich-Uryszek.

Marzena Hettich-Uryszek jest absolwentką Wydziału Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Dyplom uzyskała w pracowni malarstwa profesora Krzysztofa Skarbka. Obecnie mieszka i tworzy w Niemczech oraz w Polsce. Jej praca pt. „Bohater" została niedawno wyróżniona w międzynarodowym konkursie „Pandemia? Kryzys!, Nowy Sącz 2021".

Bliskie jest jej przekonanie, że forma determinuje treść. Artystka, ceniąc klasyczne malarstwo, wykorzystuje inne techniki twórcze. Chętnie sięga po kolaż.