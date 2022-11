Włamywacz z Działoszyna zatrzymany. Trafił do aresztu

Od początku listopada na terenie Działoszyna dochodziło do włamań do domów jednorodzinnych i kradzieży. Metoda działania sprawców zawsze była podobna. Do mieszkania dostawali się wywarzając drzwi tarasowe lub skrzydło okienne, po czym kradli głównie pieniądze i biżuterię. Policjanci z komisariatu w Działoszynie, którzy pracowali nad sprawą kolejne zgłoszenie o włamaniu otrzymali w niedzielę 20 listopada. Podczas prowadzonych działań między innymi na podstawie zebranych dowodów funkcjonariusze wytypowali potencjalnego sprawcę, który jeszcze w niedzielę został zatrzymany.

To 31-letni mieszkaniec Działoszyna, którego łupem padło mienie o wartości ok. 13 tys. zł. Mężczyzna usłyszał już zarzuty dwóch kradzieży z włamaniem, za co grozi mu do 10 lat odsiadki.