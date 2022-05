Wieluń. Przejażdżka dużym fiatem wystawiona na licytację na rzecz OSP

Strażacy z OSP w Wieluniu zbierają środki na zakup nowego wozu, który ma zastąpić wysłużonego, 45-letniego stara, jakim jednostka dysponuje obecnie. Mieszkaniec Wielunia i miłośnik motoryzacji z czasów PRL Jakub Zając postanowił wesprzeć druhów i wystawił na licytację przejażdżkę jednym z samochodów, fiatem 125p z 1976 roku.

Od kilku lat myślałem o wstąpieniu do OSP Wieluń, ale nie pozwalał mi na to czas ani studia. Widząc jednak wielkie zaangażowanie strażaków w pozyskanie pieniędzy na zakup auta, postanowiłem działać. Ten samochód należy się strażakom za to co robią - mówi Jakub Zając.