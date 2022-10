Wielkie gotowanie w Kurowie z udziałem KGW, Ukrainek i zawodowego kucharza ZDJĘCIA

Wielkie gotowanie z wykorzystaniem lokalnych produktów zorganizowano w podwieluńskim Kurowie w sobotę 1 października. Było to połączenie dwóch przedsięwzięć, na które Fundacja Made In Wieluń pozyskała oddzielne granty. Pierwsze z nich, nazwane „Chlebem i solą”, stworzyło okazję do wymiany rodzimych i ukraińskich doświadczeń kulinarnych.

- Podczas warsztatów obywatele Ukrainy pokazali, jak przyrządza się wybrane tradycyjne ukraińskie potrawy, a nasze koła gospodyń wiejskich zaprezentowały wieluńskie smaki i produkty – wyjaśnia szef fundacji Karol Tomczyk.