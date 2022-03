Wielkanocny kiermasz w Wieluniu. Kiedy się odbędzie?

Na kiermaszu będzie można kupić m.in. świąteczne potrawy i domowe wypieki, a także piękne ozdoby, palmy, koszyczki oraz rękodzieło, które tworzą lokalni twórcy.

Wystawcy, którzy chcą mieć swoje stoisko podczas kiermaszu muszą przesłać do magistratu formularz zgłoszeniowy do 30 marca. Formularz jest dostępny do pobrania TUTAJ

Wypełniony formularz należy przesłać na adres email: [email protected]

Przypomnijmy, że ubiegłoroczny kiermasz wielkanocny cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Na placu Legionów w Wieluniu pojawiły się bogato wyposażone stoiska kół gospodyń wiejskich czy sołectw. W ofercie znalazły się ciasta i inne wypieki, wędliny, lokalne produkty oraz wyroby, a także wielkanocne koszyki, stroiki i ozdoby. W naszej galerii znajdziecie zdjęcia z ubiegłorocznej edycji.