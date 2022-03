Uczniowie II LO w Wieluniu w wieluńskiej komendzie policji

Podczas pobytu w Komendzie Powiatowej Policji uczniowie II LO w Wieluniu mieli okazję zapoznać się ze specyfiką pracy policjanta oraz uzyskać informacje o wymaganym wykształceniu, umiejętnościach i predyspozycjach niezbędnych do wykonywania tego zawodu.

Uczniowie dowiedzieli się czym zajmują się funkcjonariusze poszczególnych wydziałów, a mianowicie co na co dzień drobi policjant drogówki, dzielnicowy czy technik kryminalistyki. Policjanci starali się w przystępny sposób przybliżyć specyfikę tej pracy i podzielić się swoim doświadczeniem zdobytym podczas wieloletniej służby. Podczas spotkania przybliżono młodym ludziom również aktualne wymogi stawiane przed kandydatami do służby w Policji oraz przybliżono procedurę kwalifikacyjną.- informuje Katarzyna Grela, rzecznik KPP w Wieluniu.