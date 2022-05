Turniej Pokoleń na jubileusz 60-lecia w wieluńskiej „piątce" ZDJĘCIA

Szkoła Podstawowa nr 5 w Wieluniu świętuje 60-lecie. Z tej okazji zorganizowano Turniej Pokoleń

- W tym roku szkolnym nasza szkoła przeżywa jubileusz 60-lecia. Jesteśmy przekonani, że ten doniosły czas pozwoli nam się przenieść w świat wspomnień .Dlatego też w ramach obchodów 60-ciolecia szkoły w maju odbył się turniej pokoleń w piłce siatkowej, w którym udział wzięli absolwenci oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 im Powstańców Śląskich w Wieluniu - mówi Zbigniew Gajda, dyrektor wieluńskiej "piątki"

Turniej rozpoczął się od pokazu tanecznego chirliderek szkolnych - uczennic klasy 7c , następnie odbyło się oficjalne powitanie uczestników wydarzenia przez dyrektora szkoły. Honorowym gościem turnieju siatkarskiego była pani Irena Wolniak, nauczycielka, która wychowała kilkanaście pokoleń siatkarek w Szkole Podstawowej nr 5. Inspirowała je i motywowała do większego wysiłku po to, by to właśnie sport kształtował charaktery i wytrwałość młodych ludzi w dążeniu do celu. Absolwentki wręczyły bukiet kwiatów byłej trenerce , chcąc podziękować pani Irenie Wolniak za wspomnienia towarzyszące im przez cale życie oraz za pokazanie właściwych dróg w sporcie.