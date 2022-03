Tak wyglądał dzień bez plecaka w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu ZDJĘCIA sib

Dzień bez plecaka zaczyna opanowywać nasze szkoły. To zabawa, w której uczniowie, a czasem też nauczyciele, przychodzą do szkoły jak zwykle, przynosząc ze sobą to co potrzebne na lekcjach, ale nie mogą używać plecaka ani torby. Musza wykazać się inwencją. Jej efekty można było podziwiać dzisiaj w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu, gdzie akcja dzień bez plecaka spotkała się z dużym zainteresowaniem uczniów.