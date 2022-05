Supermarket Dino w Wieluniu już otwarty. Lewoskręt zapewnia płynny zjazd z ulicy Głowackiego FOTO

Sklep Dino w Wieluniu, którego budowa trwała od listopada, został otwarty 24 maja. Powstał na niezagospodarowanej wcześniej działce przy ul. Bartosza Głowackiego, przez lata porastającej chaszczami. W nowym dyskoncie mieszkańcy będą mogli robić zakupy od poniedziałku do soboty w godz. 6-22:30, a w niedziele handlowe od 8:30 do 20. Dino to ogólnopolska sieć średniej wielkości supermarketów, które oferują szeroki wybór artykułów spożywczych, chemicznych i kosmetycznych. Klienci znajdą też m.in. wybrane sprzęty domowe czy zabawki.