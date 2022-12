Rodzina z Kuby zamieszkała w Wieluniu. Dzisiaj spotkała się z burmistrzem Pawłem Okrasą. W przeprowadzce do Polski pomógł im Piotr Pabisiak

Wróćmy jednak do wyprawy Piotra Pabisiaka na Kubę w 2015 roku, od której wszystko się zaczęło.

- To miała być zwykła kilkutygodniowa wyprawa plecakowa. Najpierw dotarłem do Hawany, gdzie spędziłem dwa dni, a stamtąd próbowałem dostać się do miasteczka słynącego z upraw tytoniu na kubańskie cygara - Vinales. Kiedy dotarłem na dworzec w Hawanie okazało się, że nie ma biletów. Kazano mi czekać na taksówkę zbiorczą tzw. colectivo. W kolejce poznałem mieszkańców Austrii, Francji i Japonii. Zrobiliśmy zrzutkę i kiedy po dwóch godzinach oczekiwania w końcu pojawił się taksówkarz dotarliśmy razem na Kubę – opowiada pan Piotr.

Wielunianin już w Polsce wykupił sobie nocleg u kubańskiej rodziny, a jego podróżnikom udało się go znaleźć zaledwie cztery domy dalej. Wieczorem w jednym z nich umówili się na mohito i kolację. Był to właśnie dom małżeństwa, które Piotr sprowadził do Polski.