Radca prawny z wizytą w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Wieluniu

Na spotkaniu mecenas opowiedział dzieciom, kim jest radca prawny i czym na co dzień się zajmuje. Przedstawił również przedszkolakom inne zawody prawnicze.

Bardzo duże zainteresowanie wzbudziła toga i klasyfikacja odpowiedniego koloru lamówki do wykonywanego zawodu oraz ciężka aktówka wypełniona dokumentami- relacjonują przedszkolanki.

Dzieci zapoznały się także z tym, co obecnie najważniejsze, czyli ze swoimi prawami takimi jak: prawo do zabawy, nauki, życia w rodzinie bez przemocy oraz prawo do wyrażania swoich uczuć.