Promocja książki „Wieluń przewodnik po mieście”. Czytelnia wieluńskiej biblioteki pękała w szwach

W pracy przewodnika, bo na co dzień oprowadzam też grupy wycieczkowe, spotkałam się z tym, że ludzie pytają o przewodnik po mieście. I zaczęło mnie to zastanawiać, bo wydawałoby się, że tyle jest informacji o Wieluniu w internecie. Jest rzeczywiście, ale jednak, no przypomnijmy, ostatni przewodnik był wydany 20 lat temu. Miasto troszeczkę się zmieniło. Stwierdziłam, że turysta, który przyjeżdża do Wielunia coś o mieście słyszał, ale trzeba go tak troszeczkę wziąć za rękę, powiedzieć tak jesteś w historycznym mieście, stoisz na ulicach, których przebieg właściwie nie zmienił się od średniowiecza, zobacz na co patrzysz, idź do tego czy tamtego kościoła, bo tam są piękne polichromie albo piękne ołtarze albo zajrzyj do tego parku. Turysta chyba chce być prowadzony przez miasto, dlatego też w przewodniku znalazła się mapka, w której zaznaczone są wszystkie najważniejsze punkty. Poza tym przewodnik jest też taką pamiątką, bo te pamiątki chętnie z różnych miejsc zabieramy- wyjaśniała podczas spotkania Magdalena Kopańska.