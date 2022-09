Obywatelskie ujęcie w Wieluniu. Pijany kierowca uderzył w zaparkowany samochód

Do kolizji drogowej spowodowanej przez pijanego kierowcę doszło na ul. Fabrycznej w Wieluniu w piątek 16 września. O zdarzeniu wieluńscy policjanci zostali poinformowani około godz. 17:30.

Skierowani na miejsce mundurowi w rozmowie ze świadkiem ustalili jego przebieg. Z jego relacji wynikało, że kierowca volkswagena polo na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem zjechał na chodnik, a następnie uderzył w zaparkowane na poboczu audi. Świadek, widząc tę sytuację natychmiast zareagował, zatrzymał swój samochód, chciał sprawdzić czy nikt nie potrzebuje pomocy. Z volkswagena wysiadł kierowca oraz dwóch pasażerów. W związku z tym, iż od kierowcy wyczuwalna była wyraźna woń alkoholu, świadek nie pozwolił mu oddalić się z miejsca zdarzenia do przyjazdu patrolu policji - relacjonuje asp. sztab. Katarzyna Grela, rzecznik prasowy KPP w Wieluniu.

Badani alkomatem wykazało, że 30-letni kierowca, który spowodował kolizję był pijany. Mężczyzna miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Został zatrzymany i przewieziony do wieluńskiej komendy. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi mu do do 2 lat więzienia, utrata uprawnień do kierowania pojazdami oraz grzywna. 30-latek odpowie też za spowodowanie kolizji.