Obywatelskie ujęcie na Starych Sadach w Wieluniu AKTUALIZACJA

Do interwencji na osiedlu Stare Sady w Wieluniu doszło około godziny 19, we wtorek 9 sierpnia. Dzięki reakcji świadka kolizji doszło tam do zatrzymania pijanego kierowcy. Kierujący bmw na holenderskich rejestracjach wykonując manewr cofania uderzył w zaparkowany samochód. Świadkowie natychmiast zareagowali, jednak jak się okazało, kierujący nie był już w stanie odjechać, gdyż zgasło mu auto. O zaistniałej sytuacji poinformowano policję, a świadkowie pozostali na miejscu, by nie dopuścić, aby sprawca odjechał.

Z relacji 34-letniego świadka wynikało, że kierujący bmw tuż po obejrzeniu uszkodzeń z powrotem wsiadł do swojego pojazdu z zamiarem kontynuowania jazdy, po czym zgasł mu samochód. W momencie kiedy mężczyzna zaczął wzywać pomoc, 34-latek postanowił do niego podejść. Bełkotliwa mowa, dziwne zachowanie kierującego wzbudziło podejrzenia świadka zdarzenia. Mężczyzna tłumaczył, iż wraz z pasażerką spieszą się na pogrzeb. Kiedy wyczuł alkohol nie miał już wątpliwości i postanowił zadzwonić po policję- informuje Monika Klonowska z Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu.