Narodowe Czytanie 2022 w Zespole Szkół Specjalnych w Wieluniu. Do akcji przystąpili zarówno uczniowie szkoły podstawowej, branżowej oraz przysposabiającej do pracy. Wydarzenie przygotowały nauczycielki: Aneta Włodarczyk, Lena Macuga, Katarzyna Patykiewicz. W dekoracji pomogły również panie: Agnieszka Nowak, Aneta Pelińska.

Przygotowania do tego wydarzenia stały się dla uczniów pretekstem do ważnej refleksji nad polską kulturą i historią. Tegoroczna edycja Narodowego Czytania jeszcze bardziej umocniła we wszystkich jedność i poczucie wspólnoty, uświadomiła bogactwo polskich korzeni i wartości oraz niewątpliwie była dla społeczności szkolnej wspólnym dniem czytelnictwa- podsumowuje Lena Macuga, jedna z organizatorek przedsięwzięcia.