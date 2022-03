Najnowsza zabawa w szkołach: dzień bez plecaka. Jak to wygląda w wieluńskich szkołach? ZDJĘCIA

Dzień bez plecaka w naszych szkołach

Najnowsza zabawa w szkołach w regionie, to dzień bez plecaka - backpack day.

Uczniowie umawiają się na jeden dzień, w którym przynoszą podręczniki i przybory jak zawsze, ale nie mogą ich zapakować w plecaki czy torby. Trzeba pogłówkować.

Swoje dni bez plecaka miały dzisiaj I LO im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu oraz Zespół Szkół nr 2 w Wieluniu.

Dzień bez plecaka w poniedziałek organizuje także ZS nr 1 w Wieluniu.

- W naszej szkole wiosnę przywitamy długo wyczekiwanym dniem tzw. „No backpack day”. Schowajcie swoje książki i zeszyty we wszystko, co macie pod ręką byle nie plecak np. kosz na śmieci, worek, taczka, koszyk, wiaderko, reklamówka co tylko sobie wymarzycie. To nie wszystkie atrakcje, jakie dla was mamy. Ubierzcie swoje najbardziej kolorowe i szalone ubrania z szafy, aby uczcić pierwszy dzień wiosny i wejść w te piękne słoneczne dni z dobrym humorem. Czekamy na wasze pomysły, najciekawsze umieścimy na Instagramie - zachęca szkolny samorząd.