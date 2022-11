Minister Marlena Maląg pogratulowała mamom dzieci z Przedszkola nr 4 w Wieluniu. Dzięki nim w Polsce powstaną integracyjne place zabaw Daniel Sibiak

Kiedy Justyna Godszling-Graczyk i Katarzyna Kostrzewa wpadły na pomysł budowy integracyjnego placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 4 w Wieluniu z Oddziałami Integracyjnymi nie przypuszczały, że wkrótce o tym, jak bardzo są one potrzebne usłyszy cała Polska, a z ich pomysłu skorzysta rząd. Właśnie spotkały się z minister rodziny i polityki społecznej Marleną Maląg, która pogratulowała im pomysłu oraz determinacji i zaproponowała, by marzenia o tym, by dzieci z ograniczeniami bawiły się na jednym placu zabaw ze zdrowymi dziećmi, przenieść na ogólnopolski grunt. Właśnie tak powstał pilotażowy projekt PFRON, dzięki któremu wkrótce w całym kraju place zabaw zostaną dostosowane do potrzeb wszystkich dzieci.